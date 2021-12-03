البرلمان العربي يدعو إلى صياغة خطة عمل بشأن تغير المناخ

دعا النائب السفير عبد الله العيفان، عضو البرلمان العربي، إلى صياغة خطة عمل برلمانية للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي، وبما يدعم تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وعلى نحو يجعل التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال داعمة لتلك الالتزامات.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «العيفان» خلال مشاركته ممثلا للبرلمان العربي في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار اجتماعات الاتحاد التي عقدت في العاصمة الإسبانية مدريد.

أزمة تغير المناخ أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى

وأشار «العيفان» إلى أن أزمة تغير المناخ أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، في ضوء التوقعات بأن يتضاعف الطلب العالمي على الغذاء والماء في السنوات الثلاثين المقبلة، مضيفا أن العمل البرلماني الجماعي سيكون ظهيراً قوياً لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بحيث يكون هناك تكامل في الأدوار بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية في هذا المجال، لا سيما وأن البرلمانيين من خلال دورهم التشريعي والرقابي يمثلون ضمانة رئيسية لتنفيذ الأهداف المتعلقة بتغير المناخ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة.

تبادل الممارسات البرلمانية

كما دعا «العيفان» إلى تبادل أفضل الممارسات البرلمانية المتبعة وإجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات المعنية بموضوع تغير المناخ.

وأكد «العيفان»، في كلمته، على أهمية مبدأ العدالة الدولية في تحمل الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، مشددا على أن المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول في هذا الشأن يجب أن تتناسب مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة.