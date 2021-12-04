النائب الأول لرئيس البرلمان العربي يهنيء الإمارات بعيدها الوطني

هنأ النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بالعيد الوطني الخمسين، مؤكدا أن دولة الإمارات تعيش هذه الأيام أزهى وأروع أيامها وهو يوم الاستقلال الوطني ويوم الوحده الطوعية، التي قادها باقتدار أحد أهم حكماء العرب علي مدار التاريخ العربي الحديث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي رسخ أول تجربة اتحادية ناجحة عام 1971، مؤكدا أنها 50عام من الاتحاد والبناء، والتطور، والتنمية.

اليوم الوطني سيتوقف عنده التاريخ

وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أن هذا اليوم سوف يتوقف عنده التاريخ طويلا، ما بقيت الحياة على الأرض، وسيكون درسا ونبراسا، لكل من يريد أن يتعلم دروسا في الوحدة والاتحاد بين الدول، مؤكدا أنه على مدار الخمسين عاما الماضية عملت الإمارات على تعزيز دورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها الراسخة.

علاء عابد: التهنئة واجبة للشعب كله

وأعتبر النائب علاء عابد، أن ما تنعم به دوله الإمارات العربية المتحدة، من أمن وسلام ورخاء يرجع الفضل في ذلك إلى قيادتها الحكيمة، فمن حق الشعب الإماراتي وشيوخه ومن حقنا جميعا أن نحتفل معهم باليوم الوطني لدولة الإمارات فالتهنئه واجبه لهذا الشعب الكريم ولحكامه ولكل من على أرضها الطيبة ونتمنى من كل قلوبنا أن تظل الإمارات منارة للمعرفة والتسامح والمحبة والخير ومزيد من الازدهار والتقدم.

وتعد دولة الإمارات من الدول الشقيقة التي تربطها علاقات وطيدة وتعاونيات كثيرة مع مصر، بالإضافة إلى العلاقة الطيبة التاريخية بين الشعبين المصري والإماراتي.