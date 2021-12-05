عروض فنية وندوات ثقافية بمعرض مدينتي الأول للكتاب حتى يوم 10 ديسمبر ( فيديو )

يوفر معرض مدينتي الأول للكتاب، باقة متنوعة من الأنشطة لمختلف أفراد الأسرة تضم عروض فنية وندوات ثقافية وأنشطة ترفيهية بمنطقة الحديقة المركزية "السنترال بارك" بمشروع مدينتي حتى يوم 10 ديسمبر الجاري، وسط تنظيم رائع من مجموعة طلعت مصطفى لفعاليات المعرض، و يستقبل المعرض الجمهور يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ونجحت مجموعة طلعت مصطفى، في تنظيم معرض مدينتي الأول للكتاب، أول معرض للكتاب ينظمه مطور عقاري في مصر، وثالث أكبر معرض للكتاب من حيث المساحة في مصر، ويشارك به 42 دار نشر تقدم عروض وتخفيضات على أنواع مختلفة من الكتب، وفي الوقت نفسه تنظم مجموعة طلعت مصطفى بالتعاون مع شركة نيو ديمنشز أنشطة ترفيهية وثقافية وفنية متنوعة، لاقت إعجاب واستحسان الحضور.