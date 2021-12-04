في اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة.. "طلعت مصطفى" ترسم الفرحة على وجوه ذوي الهمم باحتفالية ضخمة بنادي مدينتي 

رسمت مجموعة طلعت مصطفى ، البسمة على وجوه ذوي الهمم، وأدخلت السرور على نفوس ذويهم، من خلال تنظيم احتفالية كبيرة بنادي مدينتي الرياضي ، في إطار حرص المجموعة على المشاركة في الفعاليات الداعمة والمساندة لفئات المجتمع المختلفة، في ضوء حرصها على الاضطلاع بمسؤوليتها الاجتماعية، حيث تمتلك سجلا حافلًا من المشاركات في عدد من المبادرات الصحية والثقافية والاجتماعية، وتأتي احتفالية نادي مدينتي، تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الهمم ، وبالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية.

حضر احتفالية نادي مدينتي، 200 طفل من ذوي الهمم وأولياء أمورهم وعدد من سكان المدينة الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث لإدخال السعادة والبهجة على الحضور من الأطفال، وتم تنظيم عدد من المسابقات الرياضية والترفيهية التي أقيمت على ملاعب النادي، فضلا عن تنظيم عدد من الفعاليات الفنية والثقافية واستعرض لعدد من المواهب المتميزة لذوي الهمم.

وأبدى الحضور سعادتهم بالاستقبال الرائع والتنظيم المتميز للإحتفالية من إدارة نادي مدينتي، وفي ختام اليوم تم تكريم عدد من أصحاب الهمم من الموهوبين والمتميزين في شتى المجالات.

وتستهدف مبادرة "يوم التحدي" تسليط الضوء على حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، وأيضا تحسين الصورة الذهنية عنهم وإلغاء الانطباعات السلبية الموجودة وسط بعض فئات المجتمع.