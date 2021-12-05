تطبيق MICO يتبرع بـ 120 الف جنيه لدعم التعليم في مصر

بصفتها شركة شبكات اجتماعية عالمية ، تواجه Newborn Town Inc – نيو بورن تاون - المسؤولية الفريدة والصعبة المتمثلة في رد الجميل في عشرات الأسواق في جميع أنحاء العالم حيث تحظى منتجاتها بشعبية بين مستخدمي الهاتف المحمول.

في هذا الاطار تبرعت MICO – ميكو - أحد التطبيقات الاجتماعية الرائدة للشركة والأكثر شهرة في مجال الترفيه لدعم التعليم في مصر.

دعم MICO للأسر من محدود الدخل

حيث قام MICO - ميكو - بدعم عدد من الأسر من محدودي الدخل لمساعدتهم في اكمال تعليم ابنائهم خصوصا الايتام ، كما قام ميكو بعمل حملة تبرعات عبر بث مباشر من خلال التطبيق حث الداعمين من خلاله الي جمع حوالي 120 الف جنيه، دعم بهم مركز الأمل الافريقي للتعليم والذي يوفر التعليم للاجئين والمقيمين في مصر.

Newborn Town ترد الجميل للمجتمعات التي تعمل بها

من جانبه قال لي بينغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Newborn Town: "لا يمكننا أن نطلق على أنفسنا شركة عالمية دون رد الجميل للمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة Newborn Town: "بينما نواصل التوسع بسرعة ، تزداد أيضًا مسؤوليتنا تجاه الناس في البلدان والمناطق التي نعمل فيها."

وأضاف ان التعليم حق من حقوق الانسان وضرورة اتاحته لكافة فئات المجتمع مسئولية يجب ان يقوم كل من يستفيد من هذا المجتمع بالمساهمة فيه.

ميكو يسعى لتنمية المجتمعات التي يعمل بها

ويسعى تطبيق MICO - ميكو - دائما لتنمية المجتمعات التي يعمل بها ، وتقديم أنشطة هادفة تساهم بشكل كبير في الارتقاء بأفراده، ومن أهم أنشطة الدعم التي يقدمها التطبيق للفئات الأولى بالرعاية، هو تنظيم حملات التبرع المادي لذوي الاحتياجات الخاصة بجانب المشاركة المعنوية من خلال دعمهم عن طريق حث الدعمين من خلال التطبيق ، لتوفير دعم مادي ومشاركة مجتمعية لهذه الفئة الهامة التى تمتلك مهارات وامكانيات يمكن تنميتها ولا يدركها الكثير منا.

وتعزو Newborn Town - نيوبورن تاون - الكثير من نموها الدولي إلى نشاطها الكبير في مجال المسئولية المجتمعية، حيث أنه احتفالاً بعيد الأضحى المبارك الماضي ، أطلقت الشركة سلسلة من الأنشطة الخيرية في شهر يوليو في منطقة الشرق الأوسط لمساعدة النساء والأطفال المحليين.

حيث اتصلت MICO بالمتطوعين في مصر وتعرفت على نقص الإمدادات في دور الأيتام المحلية ومدارس اللاجئين المتضررة من الوباء، وتم تنظيم حدث مباشر عبر الإنترنت للتبرع بالدفعة الأولى من التبرعات لدور الأيتام وإرسال الملابس والألعاب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 - 3 سنوات ممن لم يتم تبنيهم.

لم يكن هذا الحدث هو أول حدث خيري كبير لـ Newborn Town Inc في الشرق الأوسط، ففي عام 2018 ، قدمت نيوبورن تاون آلاف الجنيهات من اللحم الظازج في المناطق الأكثر فقراً في القاهرة.

شركة Newborn Town Inc

وتأسست شركة Newborn Town Inc. في عام 2009 ، وهي شركة إنترنت عالمية رائدة في الصين، ومنذ ذلك الوقت بدأت Newborn Town رحلتها لعولمة الإنترنت ، وطورت Newborn Town العشرات من التطبيقات عالية الجودة للمستخدمين العالميين في مجالات الشبكات الاجتماعية والألعاب والأدوات ، وتخدم أكثر من 1.2 مليار مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة ، وهي ملتزمة بأن تصبح أكبر شركة إنترنت عالمية .

شركة MICO WORLD

ويذكر أن شركة MICO WORLD تأسست في عام 2014 ، ويقع المقر الرئيسي لها في بكين ، ولديها فروع في Shenzhen و Hong Kong SAR ، الصين ، واستحوذت عليها Newborn Town Inc، لاحقًا في عام 2020، والتي لديها أكثر من 10 مكاتب خارجية في تايلاند والولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا ومصر وتركيا ، ماليزيا ، باكستان ، وحتى الآن ، لدى المجموعة أكثر من 2500 موظف حول العالم.

MICO أول تطبيق يحصل على رخصة في مصر

ويذكر ان Mico هو التطبيق الأول الذي يحصل على رخصة مزاولة النشاط بشكل رسمي من الحكومة المصرية وفق الاجراءات القانونية المتبعة ، من خلال مكتبه في مصر والذي يعد المركز الإقليمي الذي يتم من خلال ادارة أنشطة التطبيق بالمنطقة.