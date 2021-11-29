توزيع هدايا على دور رعاية الأيتام بالمنيا بمناسبة أعياد الطفولة «صور»

أجرت وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المنيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، جولات داخل مؤسسات رعاية الأيتام، ضمن احتفالات أعياد الطفولة، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

كتب توعية عن النظافة الشخصية وترشيد استهلاك المياه

وخلال الزيارات تم توزيع هدايا علي الأطفال عبارة عن أدوات مدرسية شملت مقلمة وألوان، وكتب توعية عن النظافة الشخصية وأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب للحفاظ عليها من الهدر، والإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الأمراض الوبائية، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا.

تعريف الطلاب بمشروعات تطوير الريف «حياة كريمة»

وتركز حملات التوعية علي نشر الوعي الثقافي في العديد من المجالات، والتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وتستهدف 192 قرية و757 تابعا، داخل 5 مراكز إدارية هي: العدوة، مغاغة، ملوي، أبو قرقاص، ودير مواس بتكلفة إجمالية تصل لـ23 مليار جنيه.

وكانت الجهات الشريكة في المبادرة استهدفت في وقت سابق عدد من مدارس قري مركز دير مواس ومنها المنار الابتدائية، أمهات المستقبل، عزبة فرجاني، علي بن أبي طالب، والحسابية، حيث تم توعية 3000 طالب وطالبة بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن للصرف الصحي، والحفاظ علي المشروعات القومية والمشاركة فيها.

وتحتفل جميع دول العالم باليوم العالمي للطفل «عيد الطفولة» في 20 نوفمبر من كل عام، وهي ذكر اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي بموجبها أوصت الأمم المتحدة بتوفير الرعاية التعليمية والصحية والترفيهية والأمان للأطفال قي كافة دول العالم، والتأكيد على إعطائهم كل ما يلزمهم لأنهم أساس بناء المستقبل في بلدانهم.