الأورمان تطلق مبادرة «العقيقة» لدعم الأيتام وأصحاب الهمم بقنا

أطلقت جمعية الأورمان، مبادرة جديدة تحت شعار «العقيقة» لإطعام الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع والعزب ومراكز قنا، وتوصيلها إلى بيوت ومنازل المستحقين في قرى ومدن المحافظة.

المبادرة تستهدف الأرامل والمطلقات ومعدومي الدخل

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن المبادرة الجديدة تعد خطوة إيجابية، تهدف لتوزيع الطعام على الأرامل والمطلقات ومعدومي الدخل، وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي، والتخفيف عن كاهل غير القادرين وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأوضح شعبان، أن مبادرة «العقيقة» تأتي كـ«مشروع إنساني خيري، شكراً لله تعالى على نعمة الولد، ذكراً كان أم أنثى، حيث يستطيع المواطن التبرع بثمن 2 خروف للولد بمبلغ 9 آلاف جنيه، أو بقيمة خروف واحد للبنت بـ4500 جنيه»، مؤكداً أن المبادرة تمثل دعوة للمواطنين وحثهم على التبرع للمساهمة والمشاركة المجتمعية.

مبادرة «العقيقة» استكمال لرعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية

وأشار «شعبان»، إلى أن الجمعية تعمل من خلال المبادرة على استكمال مسيرتها في دعم ورعاية الأطفال الأيتام والأسر الأولى بالرعاية، وتستهدف تقديم أفضل خدمة لهم، لرفع مستوى المعيشة لهذه الفئات، كما تهدف إلى تحفيز وفتح آفاق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجاً.

وتُعد جمعية الأورمان منظمة أهلية غير حكومية، لا تهدف إلى الربح، أنشئت عام 1993 بوزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجاً، دون أي تمييز ديني أو سياسي، وذلك بشكل مؤسسي متطور ويؤكد دور العمل الأهلي في تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً، وتعتمد الجمعية في تمويلها على التبرعات العينية والنقدية من المصريين داخل مصر وخارجها.