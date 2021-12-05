القضاء يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة سيف الإسلام القذافي لسباق رئاسة ليبيا

أصدرت محكمة استئناف سبها، في ليبيا اليوم الأحد، حكماً لصالح سيف الإسلام القذافي في الطعن المقدم ضده من مفوضية الانتخابات، وإلزامها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية الليبية .

وأكد عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، محمد القيلوشي، أن محكمة الاستئناف بمدينة سبها قضت بإلزام المفوضية العليا للانتخابات بإدراج المرشح سيف الإسلام القذافي ضمن القائمة النهائية للمرشحين، بعد رفض طعنها المقدم لها شكلاً وفقا لموقع قناة «العربية».

محكمة سبها تقضى بإلزام مفوضية الانتخابات بإدراج القذافي ضمن قائمة المرشحين

كانت مفوضية الانتخابات الليبية قد قررت الاستئناف ضد القرار الصادر من محكمة سبها والقاضي بإعادة سيف الإسلام إلى السباق الرئاسي، لكن دائرة الاستئناف حكمت في جلسة اليوم الأحد لصالحه، وهو حكم بات ونهائي تلتزم المفوضية بتنفيذه.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، تم الاستئناف عليها دون استثناء، وذلك في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي، وفق ما صرح به لمنصة «فواصل» المحلية.

و أشار إلى أن «ما يشاع حول استئناف المفوضية ضد مرشح بعينه فقط، الغرض منه تضليل الرأي العام، واستعطاف الناخبين، لكي يحصلوا على أصواتهم، وهو نوع من الدعاية الانتخابية السوداء».

استبعاد 25 مرشحا من القائمة الأولية للمرشحين

واستبعدت المفوضية 25 مرشحاً من القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 من شهر ديسمبر الجاري، لعدم توفر شروط الترشح، لكن القضاء أعاد عدداً منهم إلى السباق بعدما حكم لصالح الطعون التي تقدموا بها ضد قرار المفوضية، من بينهم سيف الإسلام القذافي ورئيس المؤتمر العام، نوري أبوسهمين، والخبير الاقتصادي خالد الغويل والقيادي في النظام السابق أحمد الشريف.