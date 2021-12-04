خبير سياسي: مصر أكثر الدول تضررا من عدم الاستقرار في ليبيا

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الشؤون العربية بمركز الأهرام، إن القوات المرتزقة والأجنبية يجب أن تخرج من دولة ليبيا، لتستقر الأمور هناك، وتبدأ ليبيا في السيطرة على كل الأوضاع بأراضيها، موضحًا أن مصر أظهرت رغبتها أكثر من مرة، في خروج هذه القوات المرتزقة من ليبيا، رغم وجود الكثير من محاولات الالتفاف من دول أخرى حتى لا تخرج تلك القوات من ليبيا.

وأضاف «عز العرب»، خلال استضافته، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أن مصر تعتبر أكثر الدول تضررًا من مرحلة عدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس وحدة الشؤون العربية بمركز الأهرام، إلى أنه يعتقد بأن هناك تغير نسبي من موقف الدول الأوربية تجاه ليبيا واستقرارها، موضحًا أن الدفة بدأت تتجه نحو تحقيق الاستقرار بهذه الدولة بالأخص وبالمنطقة عمومًا، لأسباب اقتصادية كبيرة متعددة.

لا يمكن وصف ليبيا بالدولة مكتملة الأركان

وأردف أنه حتى الآن، لا نستطيع أن نوصف ليبيا على أنها دولة مكتملة الأركان، معربًا عن تمنيه أن تتسبب الخطوات القادمة من انتخابات برلمانية ورئاسية على اكتمال أركان الدولة الليبية.

ليبيا أمام تحدٍ كبير لحصر امتلاك السلاح على الدولة وقواتها فقط

ولفت إلى أن ليبيا أمامها تحدٍ كبير في الفترة القادمة، يتمثل في احتكار امتلاك السلاح على قوات الأمن الليبية والدولة فقط داخل الدولة، وألا يكون امتلاك قطع السلاح المختلفة متاحًا أمام الكثير من مواطني الدولة الليبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا التحدي صعب للغاية، وتقريبًا من المستحيل تحقيقه في ظل الأوضاع الراهنة حاليًا.