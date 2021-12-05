محافظ جنوب سيناء: الشبكة الوطنية للطوارئ نموذج ناجح لإدارة الأزمات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة نفذت اليوم تجربة استرشادية لحدوث سيل متوسط بمدينة شرم الشيخ قادم من مدخل السوق التجاري بقطاع شرم الميه، وهي التجربة الثانية التي يجري تنفيذها داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

وتابع المحافظ، أن الهدف من التجربة هو رفع كفاءة العناصر القادرة على إدارة الأزمة من خلال استخدام أدوات السلطة الوطنية للطوارئ.

تقليل آثار الأزمة وحسن الإدارة

أكد «فودة» خلال حضوره تجربة استرشادية لمواجهة السيول والطوارئ، أن هناك فاعلية واستجابة بين الجهات المعنية والمعاونة بمدن المحافظة، حيث يجري استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لنقل الحدث بالصور والصورة وبالتالي مساعدة الجهاز التنفيذي في اتخاذ القرار.

وأوضح أنه جرى تدريب عدد من أبناء المحافظة ومجالس المدن على استخدام أجهزة الشبكة الوطنية وكل رئيس مدينة تسلم المعدات الخاصة بمدينته للربط على الشبكة الوطنية.

وأكد أن إدارة الشبكة سوف تكون تحت إشراف اللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح والمشرف العام على مراكز العمليات، ويوسف منسي مدير عام إدارة الأزمات والعمليات بالمحافظة.

تعرف على الشبكة الوطنية للطوارئ

قال محافظ جنوب سيناء، إن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة وطنية موحدة ومؤمنة لكافة الجهات المعنية بالدولة، وجرى إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة وجود شبكة طوارئ لإدارة الأزمات وتقديم المساعدات والحلول.

وأضاف أن الشبكة توفر خدمات الاتصالات الحديثة والإنترنت، طبقا للمعايير العالمية، تتيح البيانات والإجراءات الحديثة، لدعم واتخاذ القرار، وقوم المحافظ الشكر إلي اللواء أبو بكر البيومي مدير سلاح الإشارة، واللواء عمرو فاروق رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ.

وأثنى المحافظ على فريق العمل الموجود بديوان المحافظة لتدريب العاملين على الشبكة وخدماتها، وهم العقيد محمد عبد الغني رئيس لجنة الدعم الفني للمحافظة، ونقيب محمد إبراهيم، ونقيب أحمد عادل أعضاء لجنة الدعم الفني.