محافظ جنوب سيناء: نقلة حضارية شاملة في شرم الشيخ بتكليف من الرئيس

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس السيسي قال إن شرم الشيخ سوف تكون مدينة أخرى في العام المقبل بعد تزويدها بكل الخدمات التي يحتاجها المواطن والسياح، موضحا أنه جرى توسيع الطريق الدائري بشرم الشيخ من مدخل المدينة حتى محمية نبق بطول 27 كيلو متر ليحتوي على كباري علوية.

خدمات ذكية

وتابع أنه سوف يجرى نقل بعض أعمال التطوير التي شاهدها في دبي خلال زيارته للمدينة على هامش مشاركته في معرض اكسبو 2020 قائلا «سوف نأخذ ما يناسب وضع شرم الشيخ، وعمل خدمات ذكية للسياح فور دخولهم المطار».

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم لتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمدينة طور سيناء المنتهية والجاري العمل بها، ورافقه اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والشيخ إسماعيل الراوي مدير مديرية الأوقاف ومدير مديرية الإسكان ورئيس مدينة طور سيناء.

استكمال ازدواج طريق حمام موسي

شدد المحافظ على ضرورة استكمال طريق حمام موسى ليصبح مزارا لأبناء المدينة، قائلا: «جهاز التعمير يجب أن ينهي كافة الأعمال المسندة إليه»، منتقدا وجود مباني على البحر مخالفة، لانتهاء مهلة البناء وأمر بإزالة أي مخالفات فورية.

وقرر استكمال ازدواج طريق حمام موسى حتى كمين قرية الوادي بطول 3 كيلو متر ونصف بتكلفة 60 مليون جنيه يضمن حارات الدراجات ورصف وسور وتجميل.

60 شهر لسداد أقساط المحال التجارية

قرر اللواء خالد فودة بتسليم العقود لأصحاب الأكشاك والعمل بها أول العام الجديد وإعطاء مهلة 60 شهرا لسداد الأقساط، مؤكدا سحب ترخيص أية منشأة استنفذت مدة التنفيذ المثبتة في الرخصة المقدمة إليه وتطبيق آليات القانون.

وتابع المحافظ خلال تفقده مسجد الروضة: «أن إنشاء المسجد أحيا المنطقة بأكملها حيث تم إنشاء عدد من الحدائق ورصف للطرق وإنشاء محلات وأنه لا بد من الحفاظ عليها لأنها مشروعات ملكا للأهالي ولخدمتهم».