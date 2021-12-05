هبة السويدي: تدخل السيسي غير أسلوب التعامل مع ذوي الهمم

أكدت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي غير أسلوب التعامل مع ذوي الهمم منذ تولي قضيتهم، قائلة: «بقى يطلع منهم أبطال ويتم تسليط الضوء سنويا عليهم في احتفالية قادرون باختلاف».

قضية الحروق شائكة

وأضافت السويدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: «قضية الحروق شائكة جدًا، ونحن أول مؤسسة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط تهتم بهذه القضية، فقد كانوا مهمشين جدًا، وربنا أكرمنا بأننا سنفتتح أول مستشفى لعلاج الحروق قبل حلول شهر رمضان».

نهتم بالجانب النفسي والدمج لكل المختلفين

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر: «مهتمون جدًا بالجانب النفسي والدمج لكل المختلفين في المجتمع، لا ذوي الإعاقات فقط، ونعمل على مكافحة التنمر الذي يتعرضون له»، مشددة على أن الرئيس السيسي منذ أن تولى هذه القضية بدأ الشارع في تقبلهم.

وتابعت: «الرئيس السيسي اهتم بالطفلة بسملة وطلب من وزير الدفاع أن تحقق حلمها في ركوب طائرة كما حضنها والتقط صورة معها».

نسب مرعبة عن التعرض للحروق

وواصلت: «الناجون من الحروق وذووهم بكوا فرحًا اليوم، الرئيس وداهم في حتة تانية، بخاصة أن 99% من حالات ذوي الهمم يفقدون الثقة في أنفسهم بسبب تعرضهم للتنمر، كما أن الكثيرين من ذوي الهمم لم يتموا دراستهم بسبب التنمر الذي يتعرضون له من المجتمع، وهناك 20% من ذوي الهمم تعرضوا للحرق بمياه النار، وبالتالي يجب سن قانون لتجريم ارتكاب جرائم الحرق بمياه النار».