أروى جودة من مهرجان القاهرة: بتمنى نعمل جايزة «جنتل مان» باسم عمر الشريف

قالت الفنانة أروى جودة، إنها ترغب في عمل جائزة باسم الفنان الراحل عمر الشريف، وتُسمى جائزة «جنتل مان»: «عمر الشريف كان مثال للرجل المصري الراقي، دائما بنحس إننا محتاجين مثال الرجل الراقي والجدع والمثقف، معظم أدواره كانت في الحته دي، مثل أعلى للشباب المصري، وحلم بعيد للبنات بتاعتنا، ربنا يزيد من أمثاله»، موضحة في الوقت ذاته أن هناك فنانين كُثر يستحقون جائزة الفنانة فاتن حمامة التي توج بها الفنان كريم عبد العزيز خلال مهرجان القاهرة السينمائي.

عمرو يوسف يستحق جائزة الفنانة فاتن حمامة

وأضافت خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 بدار الأوبرا المصرية، أن الفنانين الذين يستحقوا التكريم بجائزة الفنانة الراحلة فاتن حمامة كُثر، «ممكن أقولك لسته طويلة، ممكن أدي الجائزة ليسرا أو ميرفت أمين، أو أحمد داش، لأني بحس أن أحمد داش ده هيبقى أحمد زكي في المستقبل، ممكن اللي يستحق الجائزة عمرو يوسف، وأمير كرارة»، موضحة أن فيم غدوة بطولة وإنتاج وإخراج ظافر عابدين أعجبها كثيرا.

أروى جودة: مشاكلنا واحدة في العالم كله.. الفرق في اللغات فقط

وتابعت الفنانة أروى جودة: «حبيت برضو الفيلم بتاع نادين خان، وتايسون وأحمد داش، دمهم خفيف، بحب أتفرج على أفلام أكتسب منها خبرة، مش عاوزة أتفرج على فيلم تسجيلي، فيه معايير لطريقة التحكيم في الجائزة، وهو الفيلم اللي ناقش مشاكل المرأة في المجتمع، الفيلم اللي يدفع المرأة لتغيير بعض القضايا في المجتمع، وفكرة إننا نحط المشكلة في دراما تسهل اننا نشوف اخطائه، بتعلم كتير من التحكيم، ومن لجنة الحكام والمؤلفين والممثلين، مشاكلنا واحدة في العالم كله بس فرق اللغات فقط».