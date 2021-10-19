أروى جودة عن صورة السيلوليت: لا أخجل منه

أعربت الفنانة أروى جودة عن غضبها الشديدة تجاه إحدى الصيدليات، التي تداولت صورتها رفقة الفنانة صبا مبارك من «ريد كاربت» مهرجان الجونة، وأشارت إلى أنها تعاني من السيلوليت كدعاية المنتج الخاص بهذه الصيدلية.

وقالت أروى لـ«الوطن»، إن ما حدث من تلك الصفحة هو أمر غير محترم يتنافى تماما مع الإعلام المحترم والهادف، وأنها طلبت منهم حذف الصورة وعدم استخدام صورتها بدون إذنها حتى لا يتقافم الموضوع.

أروى جودة ترد بشأن معاناتها مع السيلوليت

وأشارت أروى إلى أن جميع السيدات يعانين من السيلوليت وهو أمر اعتيادي ولا تخجل منه، وأن المشكلة الوحيدة التي تضايقت فيها أروى كانت نشر الصورة بدون إذنها.

وتابعت أروى: «كنت سأتأخذ إجراءات قانونية ضد الصفحة والصيدلية التي افتعلت ذلك الأمر، ولكن في النهاية بعد الاعتذار صعبت علي واعتبرت الأمر خطأ لكوني إنسانة لا أحب المشاكل وتصيد الأخطاء».

أبرز ضيوف الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

ويحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، لعل أبرزهم إلهام شاهين، وليلى علوي، وهالة صدقي، وآدم الشرقاوي، وأمير المصري، ومايان السيد، ودينا الشربيني، وحسن أبو الروس، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وآخرون.

أروى جودة تتعرض لموقف صعب في الافتتاح

كشفت الفنانة أروى جودة عن تعرضها لموقف صعب خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي المقام حاليا داخل مركز المؤتمرات.

وقالت أروى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تجد فستانا ترتديه في حفل الافتتاح: «ماكانش عندي فستان ألبسه بس مصممة الأزياء سارة أنسي فصَّلت الفستان في ساعة وباشكرها على مجهودها».