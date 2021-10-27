أروى جودة ثالث «بنات رزق» بعد مي عمر وشيرين رضا

أعلن المنتج إسحاق إبراهيم تعاقده مع الفنانة أروى جودة، لتُشارك في بطولة فيلم «بنات رزق»، لتكون العنصر الثالث بجانب الفنانتين شيرين رضا ومي عمر، وذلك تمهيدًا لانطلاق تصويره خلال الفترة المُقبلة.

انطلاق تصوير فيلم بنات رزق قريبا

ونشر إسحاق إبراهيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، صورة بوستر فيلم «بنات رزق»، بعد انضمام أروى جودة، مُعلقًا عليه بقوله: «ثالث بطلات فيلم بنات رزق الفنانة أروى جودة.. قريبًا»، إذ تتبقى فنانة رابعة لتكتمل عناصر الفيلم الذي يتكون من 4 بطلات، مثل فيلم «ولاد رزق».

تصوير فيلم بنات رزق في عدة دول أوروبية وعربية

فيلم «بنات رزق» فكرة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني، لصاحبها إبراهيم إسحاق، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة المُقبلة، في عدة دول أوروبية وعربية، من بينها فرنسا وجورجيا والإمارات.

بنات رزق يُجدد التعاون بين إسحاق إبراهيم ومرقس عادل

ويشهد فيلم «بنات رزق» التعاون الثاني بين إسحاق إبراهيم والمخرج مرقس عادل، وذلك بعد فيلمهما الذي يحمل اسم في القلب، وجرى تصويره مؤخرًا بين مصر والإمارات، ومن المُقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.

أبطال فيلم في القلب.. أبرزهم خالد سليم ونسرين طافش

يُذكر أن المخرج مرقس عادل، قد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه الجديد في القلب، وهو من بطولة خالد سليم، ونسرين طافش، ومنة فضالي، وسوسن بدر، وهالة فاخر، وتوني ماهر، وإنجي كيوان، وهو سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية، محمد حسين ألمظ وعادل مرسي، فيما لم يتحدد موعد طرحه في السينمات بعد.