وزيرة التضامن: إطلاق الشبكة القومية لذوي الإعاقة قبل نهاية ديسمبر

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن خدمة ذوي الهمم شرف لها، موضحةً أن احتفالية قادرون باختلاف، كانت من الأيام السعيدة التي عاشتها البلاد: «الرئيس السيسي تعامل بالرحمة والحكمة والتواصل مع ذوي القدرات الخاصة».

وحول الشبكة القومية لذوي الإعاقة، قالت نيفين القباج: «أشكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الطفرة التكنولوجية التي تمت في الفترة السابقة، وعلى إتاحة كثير من البرامج منها واصل ودامج والقاموس الموحد، فالإتاحة التكنولوجية مهمة جدا لذوي الإعاقات البصرية والسمعية، وهناك الشبكة القومية لتوظيف الأشخاص ذوي الهمم، حيث تتيح التواصل مع أكثر من شركة وجهة عمل، ويمكن الوصول للشبكة من خلال الموبايل وغيره من الوسائل، كما أنها متاحة بألوان مختلفة لضعاف البصر، وفيها لغة إشارة، وسنطلقها آخر الشهر، بحضور شركائنا من القطاع الخاص».

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تأتِ كحبر على ورق، لكنها جاءت بحقوق اقتصادية واجتماعية، تترجم نفسها للفئات الأولى بالرعاية، ونحن نخدم القادرون باختلاف والأيتام والمسنين والمطلقات والأرامل، وكل هذه الفئات تحظى باهتمام الدولة».

إنجازات كثيرة لمختلف الوزارات

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: «شرفت بأن شريكة في هذا الحدث مع زميلي العزيز الدكتور أشرف صبحي، ونعمل مع بعضنا البعض في قضية الإعاقة، وهناك إنجازات كثيرة لوزارات عديدة تم ذكرها اليوم».