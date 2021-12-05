طفلة مشاركة في احتفالية قادرون باختلاف: نفسي أبقى ممثلة ومذيعة

قالت الطفلة هبة عاطف، المشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف»، إنها مبسوطة بالوقوف مرتين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينة أنها تريد أن تصبح ممثلة ومذيعة، متابعة: «أنا بمثل وعملت عروض كتير في قصور الثقافة ونفسي أبقى ممثلة مسرح زي عادل إمام ومحمد صبحي وأنا عاملة مسلسل كمان».

إمكانية عمل ذوي القدرات الخاصة ضمن مبادرة حياة كريمة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، أنها طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم توفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها شعرت بالسعادة بعد إعلان السيسي إضافة المشاريع الخاصة بتطوير دور ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مبادرات حياة كريمة.

السيسي يثني على أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»: «كل سنة وأنتم طيبين، وبقول للأسرة والذين مهتمين بأبنائنا وبناتنا، انتبهوا وخدوا كلامي بمحمل الجد فيما يخص أن ده كنز حقيقي، بس أحنا مش شايفين كل حاجة في الدنيا، وهما كنز حقيقي».

وأضاف الرئيس أثناء كلمته لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، «أنتوا مستغربين يمكن شوية على أني واقف كده، طب والأم اللي واقفه كده على طول مع ابنها وبنتها، ومستحملة، أنا هبخل عليها بـ10 دقايق، وأنا مش بقول الكلام ده منا، ولكن كمواطنين ننتبه، أدعوا لنا والدنيا كلها هتبقى زي الفل».

السيسي لأهالي ذوي الهمم: «أحنا محميين بالله وبدول»

وأوضح: «أحنا محميين بالله وبدول، محميين بالله، وعلى قد ما هندي من رعاية وحنية ومن رحمة وقبول لكده، كل ما العطاء أكبر، وهو على الله هين».