وزيرة التضامن: خدماتنا لذوي الإعاقة تطول كل مناحي الحياة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ «هناك شراكة مع وزارة الشباب والرياضة لدمج أولادنا غير القادرين خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز الشباب وإتاحة الملاعب بها»، مبينة أنَّ هناك تنسيقًا بشأن التأمين الصحي وبطاقة التموين وسكن كريم، إذ أن الدولة تغطي خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل مناحي الحياة بالشراكة مع الوزارات الأخرى.

640 مؤسسة خدمت 203 آلاف طفل من ذوي الإعاقة العام الجاري

وأضافت القباج، خلال احتفالية قادرون باختلاف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لدينا أيضًا خدمات الرعاية تتمثل في خدمات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والذهني والمائي»، مشيرة إلى أنَّ هناك 640 مؤسسة وكيان تأهيلي خدمت هذا العام 203 آلاف طفل من ذوي الإعاقة، مثنية في الوقت ذاته على الجمعيات الأهلية ومشاركتها في ذلك.

توفير 86 طرفا صناعيا من التضامن والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية هذا العام

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنَّه تمّ توفير 86 طرف صناعي من التضامن الاجتماعي والتأمين الصحي والجمعيات الأهلية هذا العام، وعمل قاعدة بيانات متخصصة لحصر خدمات الرعاية والتمكين الاقتصادي، «خدمات الجمعيات الأهلية وصلت لـ763 ألفًا من القادرين باختلاف، كما أن بنك ناصر الاجتماعي وصندوق عطاء، أصدرا 15 ألف مشروع من بنك ناصر الاجتماعي، إلى جانب توفير أجهزة تعويضية، وإطلاق وعاء ادخاري جديد تحت اسم عزيمة، بزيادة 0.5% عن الفائدة الموجودة في السوق».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

وشاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة، حيث كان الظهور الأول لها في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني»، فيما أدار الفنان أشرف عبدالباقي فقرة حوارية بين ذوي الهمم ورئيس الجمهورية.