«الغريب» يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة أفضل فيلم عربي ذهبت لـ فيلم «الغريب – The Stranger»، الذي عُرض ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولية.

الفيلم الروائي «الغريب - The Stranger»، عُرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج أمير فخر الدين، وإنتاج سوريا، وفلسطين، وألمانيا، ومدته 112 دقيقة.

أحداث الفيلم

أحداث الفيلم، تدور في قرية صغيرة في هضبة الجولان المحتلة، طبيب بائس وبلا رخصة عمل يعيش أزمة وجودية، تأخذ حياته منعطفا آخر غير محظوظ عندما يواجه رجلا أصيب في الحرب في سوريا، متحديا كل توقعات المجتمع في أوقات الحرب والأزمة الوطنية، يغامر بالخروج لتلبية مصيره الجديد.

شارك في لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم عربي، الممثل أمير المصري، من مصر، والممثلة اللبنانية رزان جمّال، والمخرجة والكاتبة الجزائرية صوفيا جاما.

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز، والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح، ويشارك كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة.