حمادة صميدة يرقص مع المصورين على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

بدأت فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43 بدار الأوبرا المصرية، وتوافد النجوم للمشاركة في فعاليات المهرجان، وكان من بين من ظهروا على الريد كاربت الفنان الشاب حمادة صميدة.

حميدة صميدة يرقص مع الجمهور

وفور ظهور صميدة استقبله المصورون بالصياح والهتاف له، ما جعله يرقص معهم قبل دخوله للحفل، إذ تعتبر هذه المشاركة الأولي له في المهرجان.

وشهد المهرجان هذا العام تكريم الفنان كريم عبد العزيز بحائزة فاتن حمامة للتميز والفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، وذلك خلال حفل الافتتاح

وانطلقت فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي يوم 26 نوفمبر الماضي، وشارك بها أكثر من 100 فيلم من حوالي 60 دولة.

معاناة حمادة صميدة من التنمر

واشتهر حمادة صميدة، على مواقع التواصل الاجتماعي حينما نشر عن معاناته من تعرضه للتنمر من البعض، إذ أبدى شكواه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «أنا مريت بوجع وبظروف صعبة كتير بس أكتر لحظة وقف فيها قلبي ونزلت فيها دموعي لما ماتوا ولادي حمزة وياسين أول فرحة ليا في سن 5 شهور حسيت ساعتها أنا ومراتي إن دي النهاية خلاص والدنيا اسودت في وشي ووجع ربنا ما يكتبه لحد.. لكن رحمة ربنا إنه يرزقني بابني فارس اللي مليش غيره في الدنيا وهو أغلى حاجة عندي وممكن أضحي بعمري علشانه فكفاية تنمر كفاية سخريه كفاية شتيمة سيبوني أفرح بحاجة بحبها، ابني وشغلي دول حلم حياتي لأن دول اللي فاضلين ليا في دنياتي بقى أبوس إيديكم ارحموني».