«نقطة عمياء» يفوز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بالقاهرة السينمائي

في ختام فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم «نقطة عمياء» يفوز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ43.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصيرة لفيلم (نقطة عمياء- Blind Spot)، الذي شارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

الفيلم الوثائقي نقطة عمياء

(نقطة عمياء- Blind Spot)، فيلم وثائقي تحريك، عرض دوليا لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخراج لطفي عاشور، وإنتاج تونس، وفرنسا، ومدته 14 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم تحت الحكم الديكتاتوري لبن علي، في السابع من أكتوبر 1991، حيث تم اختطاف رجل في حمام إحدى الشركات العامة، تعرض للتعذيب والقتل ثم اختفى دون أن يتم العثور عليه، بعد ما يقرب من ثلاثين عاما، عاد للتحدث إلينا من خلال العمل.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

شارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، مبرمجة الأفلام البرتغالية سينتيا جيل، وماشيري إكوا باهنجو، وهي كاتبة ومخرجة من الكونغو، وسامح علاء، مخرج وكاتب مصري.

تمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: «جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، والتي بفضلها يصبح الفيلم مؤهلا للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير أو تحريك»، وجائزة لجنة التحكيم.

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.