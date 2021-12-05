أزمة كراسي لتامر حبيب وغادة إبراهيم في ختام مهرجان القاهرة: نقعد فين؟

بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 43 منذ قليل، وأثار السيناريست تامر حبيب، أزمة بعد شجاره مع أحد منظمي المهرجان، بسبب عدم حصول الأول على مقعد في حفل توزيع جوائز المهرجان.

أزمة مقاعد لـ تامر حبيب وغادة إبراهيم

واحتد السيناريست تامر حبيب على أحد منظمي حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، نظرا لعدم عثوره علي مقعد يجلس عليه.

وانفعل «حبيب» علي المنظم قائلا: «مش كل مرة كدة.. لو سمحت اتصرف»، واستمرت المشكلة لمدة 5 دقائق حتي نجح المنظمون في إيجاد مقعد له، وواجهت الفنانة غادة إبراهيم الأزمة نفسها إلى أن استطاع المنظمون إيجاد مقعد لها.

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، تكريم الفنانة القديرة نيللي بجائزة الهرم الذهبي، تقديرا لمسيرتها الفنية، كما كرّم الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة للتميز عن مجمل أعماله الفنية المميزة.

المهرجان يحقق تلاقي الثقافات من جميع الدول

كما شهدت تلك الدورة مشاركة كبار نجوم الفن على مدار الأيام الماضية، وحقق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 تلاقي الثقافات من جميع الدول، وعرض عدد كبير من الأفلام بجميع الجنسيات، كما شهد عرض العديد من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، فضلًا عن الندوات والجلسات النقاشية الثقافية.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته الـ43 الليلة، في حفل يحضره نجوم الفن في دار الأوبرا المصرية، حيث تشهد فعاليات الختام عرض مجموعة من الأفلام.

ومن أبرز ما ينتظره الجمهور الليلة، حضور الفنان القدير رشوان توفيق، بعد تلقيه دعوة خاصة من إدارة المهرجان، بعد الأزمة التي تعرض لها الفترة الماضية بسبب رفع ابنته قضية عليه.