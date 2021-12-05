بريد الوطن..عن العشق
كتب:
الوطن
09:34 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
بخيل أنا فى عشقى
لأنى لست بفيلسوف فى الكلمات
وكريم أنا فى أشواقى
لأنى لست بقادر على إخفاء النظرات
وترى وجدى فى وجهى
وإن غبت عنى حبيبتى ولو لحظات
وحنينى إليك وأنينى كما ترانى
وإن تحدثوا حبيبتى عن الهوى
أخذوا زفراتى فى العشق ترنيمات
فكيف لى يا حبيبتى أن أصف عشقى فى كلمات
حديث العشق لدى أنفاس وهمسات
أحبك فى صمت
لأن ليس فى العشق كلام يقال
منى حافظ خلف الله
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