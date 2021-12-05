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محمود مسلم

بريد الوطن..عن العشق

كتب:

الوطن
09:34 م | الأحد 05 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

بخيل أنا فى عشقى

لأنى لست بفيلسوف فى الكلمات

وكريم أنا فى أشواقى

لأنى لست بقادر على إخفاء النظرات

وترى وجدى فى وجهى

وإن غبت عنى حبيبتى ولو لحظات

وحنينى إليك وأنينى كما ترانى

وإن تحدثوا حبيبتى عن الهوى

أخذوا زفراتى فى العشق ترنيمات

فكيف لى يا حبيبتى أن أصف عشقى فى كلمات

حديث العشق لدى أنفاس وهمسات

أحبك فى صمت

لأن ليس فى العشق كلام يقال

                                                                      منى حافظ خلف الله 

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