بريد الوطن..عن العشق

بخيل أنا فى عشقى

لأنى لست بفيلسوف فى الكلمات

وكريم أنا فى أشواقى

لأنى لست بقادر على إخفاء النظرات

وترى وجدى فى وجهى

وإن غبت عنى حبيبتى ولو لحظات

وحنينى إليك وأنينى كما ترانى

وإن تحدثوا حبيبتى عن الهوى

أخذوا زفراتى فى العشق ترنيمات

فكيف لى يا حبيبتى أن أصف عشقى فى كلمات

حديث العشق لدى أنفاس وهمسات

أحبك فى صمت

لأن ليس فى العشق كلام يقال

منى حافظ خلف الله

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