مدخرات المصريين في دفتر توفير البريد 264 مليار جنيه

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي 2020-2021 بصافي فائض بلغ 3 مليار و183 مليون جنيه.

إيداعات صندوق التوفير 264 مليار جنيه

وتابع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه بلغت إيداعات المصريين في صندوق التوفير 264 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات علي أرض الواقع خلال العام المالي الماضي بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف فاروق، أن هذا الإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه يعد طفرة كبيرة في أداء ومؤشرات البريد المصري على كافة المستويات، حيث أن الهيئة حققت 3 مليار و 183 مليون جنيه صافي أرباح بمعدل نمو صافي الربح وصل لـ51% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل لـ 3 مليار و 394 مليون جنيه بمعدل نمو 5% في إيرادات الخدمات.

وأشار فاروق، إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة لخطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات وطفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد على تواجد الهيئة بالسوق المصري وتعزز قدرتها على المنافسة، مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي

وأوضح رئيس الهيئة القومية للبريد، أن تنفيذ تلك الخطة الطموحة والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة وميكنة كافة العمليات التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي أدوا إلى إحداث نقلة نوعية في تطوير الخدمات وتحسين جودتها، كما أن الاستثمار في العنصر البشري وهو العنصر الأهم في هذه المنظومة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين.

وأكد فاروق، أن كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصري حيث تم التعاقد مع العديد من الهيئات والمؤسسات والشركات لأول مرة منذ فترة طويلة و تم استرداد ثقة العملاء و الحصة التي تستحقها الهيئة من السوق المصري.

ولفت رئيس البريد المصري، إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وميكنة كافة الإجراءات وتزويد المنافذ بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية كل ذلك كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعاملين والعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية مما أدى لتعظيم الإيرادات وتحقيق طفرة كبيرة في أداء البريد المصري.

كما توجه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بخالص الشكر لجميع العاملين لما بذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذه الإنجاز الكبير.