خدمات البريد الالكتروني تتيح الانترنت المجاني لطلاب جامعة المنصورة

أنشأت جامعة المنصورة، العديد من أنظمة الإدارة الإلكترونية، التي تتميز بتقديم الخدمات الإلكترونية المجانية لطلابها، وأهم ما تقدمها لطلابها خدمات البريد الإلكتروني، والتي يجب علي جميع الطلاب من منتسبي جامعة المنصورة إنشائه، للحصول على خدمات كثيرة من ضمن 19 خدمة طلابية، يحصل عليها الطالب من خلال بوابة الخدمات الطلابية «MYU»، والمعروف بـ«نظام ابن الهيثم- جامعة المنصورة»، وتميز الجامعة في تلك الخدمات جعلها تحصل علي العديد من الجوائز، منها أحسن جامعة في التحول الرقمي، وكذلك جائزة أفضل موقع إلكتروني، ما يؤهلها للدخول في جامعات الجيل الرابع بشكل كبير.

الحصول على خدمات البريد الإلكتروني في جامعة المنصورة

وقدمت جامعة المنصورة من خلال موقعها الرسمي شرحا مبسطا لطلاب للحصول علي الخدمات الإلكترونية من خلال الدخول علي موقع https://myu.mans.edu.eg/ والمعروف بنظام ابن الهيثم، ويمكن لأن طالب جديد الدخول علي النظام باستخدام الرقم القومي، ورقم جلوسه في الثانوية العامة، ليجد 19 خدمة إلكترونية، يمكنه الحصول عليها، ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة البريد الإلكتروني، الذي يمكن الطلاب من الحصول على كثير من الخدمات.

كيفية الحصول على البريد الإلكتروني

ويمكن للطالب في جامعة المنصورة بكل سهولة وبضغطة واحدة علي أيقونة البريد الإلكتروني داخل نظام ابن الهيثم أن يختار الاسم المناسب للبريد الإلكتروني الذي يجري تفعيله خلال 24 ساعة من اكتمال عملية الإنشاء، الذي يمكنه التسجيل به في بنك المعرفة المصري.

مزايا البريد الإلكتروني لطلاب جامعة المنصورة

ويستطيع الطالب بعد الحصول على البريد الإلكتروني، الحصول على العديد من الخدمات المجانية، منها ‏الحصول علي أوفيس 365 مجانا، وكذلك مايكروسوفت ويندوز مجاني للطالب، علاوة على استخدام الإنترنت المجاني في ساحات الجامعة، كل هذا بمجرد الدخول باستخدام الإيميل وكلمة السر.

وتستخدم جامعة المنصورة، العديد من الأنظمة الإلكترونية المميزة ومنها: نظام ابن الهيثم الذي يضم: إدارة شئون الطلاب، وشئون الخريجين، والدراسات العليا، والجداول الدراسية، ونظام الفاروق ملفات واستحقاقات بالإضافة إلي نظم الإدارة الإلكترونية للجهات الحكومية والخاصة، وغيرها من الأنظمة الإلكترونية الأخرى.