الخطيب: اجتماع ثلاثي لحسم تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن موقف تجديد عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر الذي ينتهي هذا الموسم مشيرًا إلى أنه سيجتمع به يوم الثلاثاء المقبل لبدء المفاوضات.

اجتماع ثلاثي بين الخطيب وموسيماني وياسين منصور

وقال الخطيب في تصريحات تليفزيونية، إن هناك اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل مع موسيماني بحضور ياسين منصور رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، من أجل الحديث عن ملف تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي.