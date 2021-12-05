الخطيب يعلن حصوله على وعد بحل أزمة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن كواليس الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن تضارب مواعيد مباريات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية.

الخطيب يجتمع بـ3 اتحادات

وقال الخطيب في تصريحات فضائية عبر قناة «صدى البلد»: «عقدنا اجتماعًا مع الثلاثة اتحادات اليوم، لحل أزمة تضارب مواعيد مباريات كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية».

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