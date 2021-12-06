دنيا سمير غانم بعد حفل «قادرون باختلاف»: نظرة الرئيس كلها أبوة

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، عن سعادتها بالمشاركة في احتفالية «قادرون باختلاف»، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد.

وكتبت دنيا سمير غانم، «شرفت النهاردة بالغناء أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف، وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا، وبنظرته اللى كلها أبوة».

وأضافت: «أحب أشكر الجمهور العظيم اللى دايما بيشجعنى وشفت فى عنيهم وفى ردود أفعالهم فرحتهم بوجودى فى الحدث الهادف مع الملائكة اللى كانوا سبب فى ثقتى بنفسى، النهارده بإحساسهم الصادق فى تعبيرهم عن حبهم ليا الحمد لله وفرحتهم باليوم ده وان فى حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفى احتياجاتهم».

وتابعت «بشكر كل الزملاء والأساتذة إلى اتشرفت إنى كنت موجودة معاهم فى نفس الحفلة وعلى رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت وأستاذ أشرف عبدالباقى سعيدة جدا إنى ابتديت يومى بتشجيعهم وحرصهم أنهم يطمأنوا عليا قبل ما أطلع، وكمان زملائى الأعزاء مصطفى شعبان ويوسف الشريف والمذيعين شريف مدكور وإيمان الحصرى اللى مروا بظروف صعبة وعدوها بكل قوة وثبات بفضل ربنا ورحمته، كنت مبسوطة بيهم وحسيت بأد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات فى حياتهم زى الملائكة اللى استمددنا قوتنا منهم انهارده ومن أهلهم الأبطال».

وواصلت «بشكر كل القائمين على الاحتفال د.أمل مبدا الأم التانية للقادرون باختلاف، فخورة جدا بأخويا هشام جمال لأنه اشتغل وتعب من قلبه فى إخراج الحفلة والأغانى، واختيار الأصوات اللى دخلت قلوبنا كلنا وعن نفسى بشكره على أغنيتى (بلادى اسلمى)، كلمات الشاعر الموهوب محمد إبراهيم، وألحان العبقرى المتنوع هشام جمال، وتوزيع الموزع الشاطر جدا مادى»

و اختتمت قائلة «وفى النهاية حبايبى الغاليين بابى ومامى تأثرت جدا النهارده أنى لأول مرة أروح فى يوم مهم ليا من غير ما أسمعك يا مامى بتدعيلى أو ترقينى قبل ما أنزل أو بابى بيقول لى ربنا معاكى يا حبيب بابى، يا رب أكون شرفتكم، بحبكم و وحشتونى أوى، ربنا يرحمكم يا أغلى حاجة فى حياتى».