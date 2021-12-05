السيسي يعزي دنيا سمير غانم.. والفنانة: بشكرك على تقديرك لمشوار بابي

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في إحتفالية «قادرون بإختلاف»، قائلة: «بشكر الملايكة الحلوين اللي كانو معايا في الأغنية».

ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها: «برحب بيكي يادنيا، وأسمحيلي.. مش عاوز أقول أعزيكي.. ده قدر الله فينا كلنا، ولكن بشكرك على مشاركتك في كنزنا».

وردت الفنانة دنيا سمير غانم عليه، «أنا اللي عاوزة أشكرك على تقديرك لمشوار بابي ومتشكرة جدا».