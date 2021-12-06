جمهور دنيا سمير غانم بعد ظهورها باحتفالية قادرون باختلاف: نورتي الشاشة

إشادات عديدة نالتها الفنانة دنيا سمير غانم بعد ظهورها خلال حفل «قادرون باختلاف»، والذي شهد عودتها مرة أخرى للساحة الفنية، بعد فترة غياب طويلة بسبب رحيل والديها.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي

«فرحت جدا أنك رجعتي من تاني نورتي الدنيا كلها يا أجمل دنيا، وعقبال إيمي لما ترجع تنور الشاشة».

وعلق آخر «أنتي جميلة وقوية، وأكيد بابي ومامي مبسوطين بيكي جدا، ربنا يوفقك دايما وتبسطيهم بثباتك وسيرتك الممتدة أنتي وإيمي».

وأضاف آخر: «مبسوطين أوي أننا شفناكي النهاردة عقبال رجوع إيمي كمان ونشوفها قريب».

وقال آخر «كلنا مبسوطين برجوعك يا أحلى دنيا، كلنا معاكي وبنحبك وعايزين دايما نشوفك أنتي وإيمي، ونشوفكم دائما متألقين وتحملوا مسيرة سمير غانم ودلال عبدالعزيز ربنا يرحمهم».

دنيا سمير غانم تغني أمام الرئيس السيسي

وقدمت الفنانة دنيا سمير غانم أغنية «بلادي اسلمي» أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل «قادرون باختلاف»، كما قدمتها أيضًا بلغة الإشارة، واشترك معها في تقديم الأغنية «الكورال».

وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

كما شارك عدد من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني»، فيما أدار الفنان أشرف عبدالباقي فقرة حوارية بين ذوي الهمم ورئيس الجمهورية.