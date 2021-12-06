حسن الرداد لـ«دنيا سمير غانم»: جمهورك كله مبسوط بعودتك

أعرب الفنان حسن الرداد عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بعودة دنيا سمير غانم ومشاركتها في حفل «قادرون باختلاف»، بعد غياب لفترة طويلة عن الأضواء بسبب وفاة والديها.

وكتب «الرداد»، على حسابه: «أختي الغالية ، سعيد جدا بظهورك وحضورك الراقي لهذا الحدث الكبير، وبدورك الإيجابي في خدمة المجتمع، جمهورك كله مبسوط بعودتك وإن شاء الله تقدمي لهم أعمال ناجحة كالعادة».

تعليق «دنيا» بعد وقوفها أمام الرئيس

كما أعربت «دنيا سمير غانم»، عن سعادتها بالوقوف أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركتها في احتفالية قادرون باختلاف حيث علقت عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «شرفت النهاردة بالغناء أمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف، وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا، وبنظرته اللي كلها أبوة»، وأضافت: «أحب أشكر الجمهور العظيم اللي دايما بيشجعنى وشفت في عنيهم وفي ردود أفعالهم فرحتهم بوجودي في الحدث الهادف مع الملائكة اللي كانوا سبب في ثقتي بنفسي.. والنهارده بإحساسهم الصادق في تعبيرهم عن حبهم ليا، الحمد لله إن فيه حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفي احتياجاتهم».

وتابعت: «بشكر كل الزملاء والأساتذة اللي اتشرفت إني كنت موجودة معاهم في نفس الحفلة وعلى رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت، وأشرف عبدالباقي، سعيدة جدا إني ابتديت يومي بتشجيعهم وحرصهم على إنهم يطمأنوا عليا قبل ما أطلع، وكمان زملائي الأعزاء مصطفى شعبان ويوسف الشريف، والمذيعين شريف مدكور وإيمان الحصري، اللي مروا بظروف صعبة وعدّوها بكل قوة وثبات بفضل ربنا ورحمته، كنت مبسوطة بيهم وحسيت أد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات في حياتهم زي الملائكة اللي استمددنا قوتنا منهم انهارده ومن أهلهم الأبطال».