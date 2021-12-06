الصحة: استمرار تطعيم الأطفال أكبر من 12 عاما بلقاح كورونا في المراكز الطبية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تستقبل طلبات التسجيل لتطعيم الأطفال من 12عامًا فأكبر بلقاح كورونا منذ بداية ديسمبر الحالي، وذلك بعد موافقة الوزارة على تطعيم هذه الفئة من الأطفال بلقاح «فايرز» من أجل الوصول لمناعة القطيع وتطعيم أكبر عدد من المواطنين للسيطرة على الوباء.

تطعيم الأطفال أكثر من 12عاما منذ أيام

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن الوزارة بدأت منذ أيام في استقبال الأطفال أكثر من 12عاما من أجل تطعيمهم بلقاح «فايرز» في مراكز التطعيم المتوافرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لصعوبة توفير اللقاحات داخل المدارس.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أولياء الأمور تصل لهم رسالة على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله أثناء عملية التسجيل محدد به الموعد والمكان لتطعيم الطفل بجرعة لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال الرسائل لأولياء الأمور بعد التسجيل وكتابة البيانات كاملة على موقع وزارة الصحة.

بعض الفئات من الأطفال الممنوعة من أخذ اللقاح

وأوضح، أن هناك بعض الفئات المستثناة من الأطفال من 12عامًا إلى 15عامًا، وذلك بعد التأكد من وجود بعض الآثار الجانبية عند حصولهم على اللقاح وتتمثل هذه الفئات في «الأطفال الذين لديهم حساسية شديدة تجاه اللقاحات، الأطفال الذين يعانوا من ارتفاع درجة الحرارة ينتظر حتى يتم الشفاء ثم يأخذ اللقاح، والأطفال المصابين بنزلات البرد أو فيروس كورونا لن يتمكنوا من الحصول على اللقاح حتى يتم التأكد من شفائهم تماما».

مصر وفرت جميع أنواع اللقاحات

وأكد، أن مصر من الدول القليلة في العالم التي وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم مواطنيها والتصدي لجائحة كورونا، وذلك في إطار خطة الوزارة للسيطرة على الوباء وتوفير كافة اللقاحات لكافة الفئات العمرية المختلفة، مضيفا أنه يتم دراسة مأمونية اللقاحات على الفئات المستثناة من الحصول على اللقاح وفي حالة التأكد من سلامته عليهم سيتم إتاحته لهم.