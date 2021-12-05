«الصحة»: فرق طبية متنقلة وثابتة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منشورا توضح فيه آلية عمل الحملات القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي من المقرر أن تنطلق يوم 19 ديسمبر المقبل في مختلف المحافظات لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى عمر خمس سنوات وذلك لتحصين الأطفال من بعض الأمراض أبرزها مرض شلل الأطفال.

الهدف من تطعيم تقوية جهاز المناعة

وأكدت الوزارة، أن الهدف من تطعيم الإيدز تقوية مناعة الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات ضد المرض، وإعطاء الجسم مناعة إضافية للتصدي لأي فيروسات أو بكتيريا تهاجم الأطفال خلال فترة الطفولة والتي يكون الجسم الطفل مُعرضا للإصابة بالعديد من الفيروسات والأمراض.

فرق طبية لتطعيم ضد شلل الأطفال

وأوضحت «الصحة» أن الحملات القومية التي تنطلق لتطعيم ضد شلل الأطفال، ستكون من خلال فرق طبية متنقلة في مختلف المحافظات والمراكز والقرى، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، بجانب تواجد أيضا فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

الحملات تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل

وأشارت «الصحة» إلى أن الحملة القومية لتطعيم الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات

ونوهت الوزارة، بأنها تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهراً، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.