مدير مكتب الأمم المتحدة: مصر وفرت كل أدوية الإيدز رغم جائحة كورونا

قال الدكتور وليد كمال، مدير مكتب الأمم المتحدة المشترك للإيدز بمصر، إن التمييز يتعرض له المصابون بالإيدز في مختلف دول العالم وليست في مصر فقط، مشيرًا إلى أنه من العوامل التي تؤثر على إقبال المواطنين للفحص والمشورة في المراكز التي وفرتها وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية لهم.

دورات تدريبية للتعامل مع المصابين بالإيدز

وأضاف وليد كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم توفير كل الدورات التدريبية والتثقيفية للفئات الطبية المختلفة سواء داخل المستشفيات أو التي تكون مصاحبة للمبادرات للتعامل وتقديم الخدمة العلاجية والطبية للمصابين بالإيدز وكسر حاجز الخوف من العدوى أو انتقالها لهم.

وأوضح كمال، أنه رغم تأثير جائحة كورونا على مختلف المجالات إلا أن مصر كانت رائدة في التعامل للحد من ارتفاع معدل الإصابات بالإيدز مشددًا على أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عملية توسع من خلال مراكز الفحص والمشوارة للوصول للفئات المستهدفة.

المبادرات الرئيسية ساعدت على تقليل الإصابات بالإيدز

وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة للإيدز بمصر، أن مصر تعد من الدول التي وضعت خططًا ورؤية ثابتة من أجل تحقيق «صفر إصابات» من المصابين خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال إسهامات المبادرات الرئيسية التي تولتها الدولة للحد من ارتفاع معدل الإصابات.

وأشار إلى أن المصابين بالإيدز إذا التزموا بالبروتوكول العلاجي الخاص بهم، والإجراءات الوقائية والاحترازية سيتجنبون الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا يوجد تأثير للقاحات على صحتهم ويمكنهم الحصول عليها دون قلق أو خوف، خاصة أن مصر وفرت كل الأدوية للمصابين بالإيدز، رغم جائحة كورونا.

مصر من أقل الدول من حيث انتشار الإيدز

وأكد، أن مصر من أقل دول العالم في معدل الانتشار عن الفيروس نقص المناعة، وهناك توسع في مجالات الفحص والخدمات العلاجية، لتوفير العلاج بكل درجاته بشكل مجاني، بالإضافة إلي إدخال أصناف طبية تتماشى مع علاج هؤلاء الأشخاص.