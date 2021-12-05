«الصحة» تحدز من عمليات تجميل الثدي: تسبب السرطان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منشورا توضح فيه العديد من النصائح للسيدات عن خطورة الإصابة بسرطان الثدي، وما يترتب عليه من أعراض جانبية يمكن أن تؤثر على الصحة وتقدم روشتة علاجية من أجل تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، والتي تتم من خلال الفحص المبكر.

علميات تجميل الثدي تسبب السرطان

وحذرت وزارة الصحة، أن عمليات تجميل الثدي مش صحيحة، وأنها سبب في الإصابة بسرطان الثدي ولكن خطورتها أنها تسبب صعوبة في اكتشاف الورم بدقة من خلال الأشعة، ومن ضمن المعتقدات الخاطئة هي من أسباب خوف السيدات من الكشف والعلاج وده ممكن يوصل لمراحل متأخرة من المرض بسبب عدم معرفة السيدات بالمعلومة الصح.

معتقدات خاطئة لدى السيدات تسبب سرطان الثدي

هناك معتقدات خاطئة بسبب حدوث سرطان الثدي وكشفت وزارة الصحة، من خلال منشور توعوي لحملة «100 مليون صحة»، عن بعض المعتقدات الخاطئة لدى المواطنين عامة والسيدات خاصة، نحو عمليات تجميل الثدي التي تكون سبب مباشرة للإصابة بسرطان الثدي، وتعطي وزارة الصحة والسكان أولوية قصوى للفحص والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، خاصة أمراض السرطان وسرطان الثدي، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة نحو بعض المعتقدات.

مبادرة صحة المرأة للكشف عن أمراض الثدي مجانية

وأطلقت الوزارة مبادرة «صحة المرأة» التي تشمل الكشف مجانا على «أورام الثدي- الضغط- السكر- السمنة والصحة الإنجابية»، وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية، موضحة أن سرطان الثدي من السرطانات التي يمكن أن تصل فيها نسبة الشفاء إلى 95%، ولا تعود مرة أخرى إذ يجرى الكشف المبكر للمرض والعلاج الفعال المتوفر بمبادرة صحة المرأة، بالإضافة إلى الكشف الدوري الذي يحدث مرة كل سنة.

وأشارت الصحة إلى أن مبادرة صحة المرأة توفر للسيدات الكشف مجانا على أورام الثدي، وكذلك العلاج مجانا، بأحدث البروتوكولات العالمية، مشيرة إلى أن المواعيد من 9 صباحا إلى 3 مساء، كل يوم ما عدا الجمعة.