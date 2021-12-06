«الجنايات» تستمع لدفاع المتهم في «مذبحة الإسماعيلية»

تستمع محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، اليوم السبت، محاكمة عبدالرحمن نظمي الشهير بـ«عبدالرحمن دبور»، والمعروف إعلاميا باسم «سفاح الإسماعيلية».

ندب محام من «المحامين» للدفاع عن المتهم

ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لدفاع المحامي المنتدب من قبل نقابة المحامين؛ للدفاع عن المتهم فيما تستمع أيضا لأقوال الشهود في واقعة «مذبحة الإسماعيلية»، الذي راح ضحيتها عامل على يد «دبور»، بعد ذبححه وحمل رأسه وتجول بها في الشارع أمام المارة، كما شرع أيضًا في قتل اثنين آخرين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة السبت الماضي لمرافعة النيابة العامة، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، لسؤاله عن ارتكابه للواقعة، كما طالب محامي المتهم تأجيل الجلسة لحين الاطلاع على أوراق القضية.

شقيقة سفاح الإسماعيلية تكذب المتهم

في سياق متصل، نفت شقيقة سفاح الإسماعيلية، ما قاله المتهم أمام المواطنين في مسرح الجريمة بشارع الثلاثيني، أنّه قتل المجني عليه انتقاما لشرفه بعدما تعدى على شقيقته جنسيًا، مؤكدةً أنّها لا تعرف المجني عليه ولم تراه في حياتها، ورأت صوره فقط بعد ارتكاب الواقعة.