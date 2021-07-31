مصرع 3 من عائلة واحدة في تصادم على صحراوي إسماعيلية (صور)

لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث تصادم على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي مساء اليوم السبت، قرب مدخل مدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم أحمد جمال، رئيس وحدة مباحث أبو صوير، يفيد بحدوث تصادم سيارة ملاكي في السور الخرساني الفاصل في الجزيرة الوسطى، بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وسقوط عدد من الوفيات.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تولت نقل جثث 3 متوفين إلى مستشفي القصاصين المركزي، فيما نقلت أحد المصابين في الحادث إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وأكدت مصادر أمنية أن المتوفيين من أسرة واحدة، وتُدعى «عائلة عوف»، يقيمون بمنطقة حي السلام، بداىرة قسم ثاني الإسماعيلية.

وانتقل فريق من البحث الجنائى والنيابة العامة إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينة اللازمة ومعرفة اسباب الحادث، فيما تم التحفظ علي جثامين المتوفين لحين معاينة الطبيب الشرعي لها.

وقالت المصادر إن المتوفين من عائلة واحدة، بينهم شخص في الثلاثينيات من العمر، إضافة إلى طفلين، فيما أصيب رابع، طفل أيضاً، بإصابات بالغة، نتيجة الحادث.

ولقي شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة، في وقت سابق اليوم السبت، إثر تصادم بين سيارة ملاكي مسرعة ودراجة نارية «سكوتر»، في مدينة الإسماعيلية، وتبين أنهما طالبين ويعملان في أحد المطاعم بمنطقة الجامعة القديمة.