أحمد حسن: حسام البدري ظلم نفسه واتحاد الكرة ذبحه

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، عن رأيه في فترة تولى حسام البدري، القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول، ومدى تعرضه للظلم برحيله عن تدريب الفراعنة.

وقال حسن خلال ندوته مع «الوطن سبورت»: «الكابتن حسام البدري تعرض للظلم، لكنه ظلم نفسه أيضا، وكانت النتيجة أنّه تعرض للذبح من اتحاد الكرة، ورحل عن منصبه كمدير فني للمنتخب رغم أنّه لم يخسر أي مباراة».

وأوضح الصقر: «حسام البدرى ظلم نفسه من خلال عدم لعب مباريات ودية حتى تكتمل مسابقة الدوري الموسم الماضي، وهذا الأمر كان له تأثير سلبي على وجود المنتخب في التصنيف الثاني قبل قرعة المرحلة الحاسمة من عمر التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر».

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