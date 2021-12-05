الخطيب: اتحاد الكرة يجب أن يدافع عنا في أزمة مواعيد كأس العالم للأندية

علق محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على أزمة التضارب في مواعيد بطولتي كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية التي يشارك بها الفريق الأحمر.

الخطيب حصل على ثقة كبيرة من الجمعية العمومية

وقال الخطيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» عبر ON: «الجمعية العمومية منحتنا ثقة كبيرة وهو ما حمّلنا مسؤولية ضخمة، ويجب أن نكون على قدر هذه الثقة، وسنعمل بإخلاص لنادينا وجماهيرنا وأعضائنا وهذا حق النادي علينا».

الأهلي خاطب 3 جهات

وأضاف أن النادي خاطب 3 جهات، هي الاتحاد الدولي للعبة ، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد المصري: «الاتحاد المصري هو المسؤول عن الدفاع عن حق النادي الأهلي وحقوق الأندية المصرية، وإن شاء الله سيكون هناك حل لهذا الأمر».

تعليق صادم للأهلي

وفي وقت سابق نقل أوجستو سينجور النائب الأول للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسالة أحد المسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أزمة تضارب المواعيد ما بين بطولتي كأس العالم للأندية وكأس الأمم الأفريقية، حيث ذكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» عن الأزمة، بأن الاتحاد ليس طرفًا نهائيًا في الأزمة، لأن الأهلي يجب أن يتعامل مباشرة مع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأنه المعني بهذا الأمر، ولا يحق للاتحاد التدخل أو تغيير أي شيء.

وأضاف، أنه تحدث مع مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم وأكد أنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير في مواعيد البطولة وأن المسؤولين في الإمارات جرى الحديث معهم بشأن المواعيد التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي فلا تغيير حتى الآن.

تعارض مواعيد الأهلي مع كأس أمم أفريقيا

وتتعارض مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات مع مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، والذي يضم بين صفوفه عددًا كبيرًا من لاعبي القلعة الحمراء.