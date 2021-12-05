أحمد حسن: كأس العرب وأمم أفريقيا طريقنا إلى المونديال

انتقد أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، التي أكد فيها أن التأهل إلى كأس العالم أهم من الفوز ببطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا.

وقال أحمد حسن، في ندوته مع «الوطن سبورت»: «خلال آخر مباراتين للمنتخب أمام أنجولا والجابون بالجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، أداء الفراعنة يثير القلق، لكن من الظلم الحُكم على كيروش بشكل مبكر؛ لأنه تولى المهمة في فترة قصيرة، وسيكون الحكم عليه بشكل أفضل بعد مشاركة المنتخب ببطولة كأس العرب، وبعدها أمم أفريقيا بالكاميرون».

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