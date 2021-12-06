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«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة قناة السويس والهيئات الاقتصادية

كتب:

محمد يوسف
09:34 ص | الإثنين 06 ديسمبر 2021
مصطفى سالم

مصطفى سالم

أكّد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنَّ اللجنة ستعقد 8 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، حيث ستنظر اللجنة في أول اجتماع لها متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020-2021 فيما يخص الشهر العقاري.

8 اجتماعات للجنة الخطة والموازنة

والاجتماع الثاني مخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2020-2021.

وأشار «سالم» إلى أنَّ الاجتماع الثالث للجنة سوف يتابع توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021 فيما يخص وزارة التربية والتعليم الفني.

أما الاجتماع الرابع فسوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعام المالي 2020-2021.

متابعة تنفيذ توصيات اللجنة عن الموازنة العامة للدولة

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنَّ الاجتماع الخامس لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021 فيما يخص وزارة التعليم والبحث العلمي.

ويناقش الاجتماع السادس حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2020-2021، أما الاجتماع السابع فسوف يناقش حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2020- 2021.

والاجتماع الثامن يناقش موازنة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 2020-2021.

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