«الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزّم» تفحص 4 ملايين طالب (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزّم تفحص 4 ملايين طالب»، إذ تستهدف المبادرة فحص 15 مليون تلميذ من المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في أكثر من 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة.

فحص 4 ملايين طالب

وأوضح التقرير أنّ المبادرة حققت إنجازا كبيرا خلال شهر واحد فقط، وهو فحص 4 ملايين طالب من مختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

مسح طبي وقياس وزن وطول الطلاب

وتابع التقرير أنّ المبادرة مستمرة في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية، ويتم فيها إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، على أن يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة، إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

تسليم التلاميذ كارت متابعة يضم البيانات الخاصة بهم

وأشار التقرير، إلى أنّه يتم تسليم التلاميذ كارت متابعة يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي 2021 - 2022 انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لجميع طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.