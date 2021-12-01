10 معلومات حول مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجاري 2021 - 2022 انطلقت المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لجميع طلاب المدارس من المرحلة الابتدائية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد أولياء الأمور والطلاب معرفته حول مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، وفقاً لما أوضحته وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

بالتفاصيل.. مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس

1 - منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، تم فحص 6 ملايين و450 ألفا و535 طالبا بالمرحلة الابتدائية في العديد من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية.

2 - الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية هو حرص الدولة على أن تحافظ على كل من صحة وسلامة الطلاب.

3 - تستهدف المبادرة فحص 15 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية سواء مصريين أو غير مصريين ومقيمين داخل مصر، وذلك في 29 ألفا و444 مدرسة سواء حكومية أو خاصة.

4 - تستمر المبادرة في عملها حتى نهاية العام الدراسي الجاري في مختلف محافظات الجمهورية.

5 - المبادرة بالتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

6 - سيتم إجراء المسح الطبي على الطلاب، يشمل قياس كل من الوزن والطول، وأيضاً نسبة الهيموجلوبين في الدم، بهدف الكشف عن مختلف الأمراض التي تنتج بسبب سوء التغذية، بالإضافة إلى وضع مختلف الآليات التي تلزم لتحسين صحة الطلاب.

7 - الحالات المصابة بأي من تلك الأمراض التي تتضمنها المبادرة يتم تحويلهم إلى عيادات التأمين الصحي، بهدف استكمال الطلاب للفحوصات اللازمة مع صرف العلاج بشكل مجاني.

8 - هؤلاء الطلاب يتم تسليمهم «كارت المتابعة»، وهو يحتوي على مختلف البيانات الخاصة بهم، من أجل متابعة هؤلاء الطلاب المصابين بشكل دوري، بالإضافة إلى الاطمئنان على حالتهم الصحية بشكل مستمر، وذلك عن طريق 255 عيادة للتأمين الصحي في مختلف محافظات الجمهورية.

9 - زيادة عدد الفرق الطبية داخل المبادرة ليصل إلى 2400 فريق طبي.

10 - تم تخصيص الخط الساخن «106» من أجل الرد على مختلف استفسارات المواطنين التي تتعلق بالمبادرة.