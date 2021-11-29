الصحة: فحص 6.5 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين و450 ألفاً و535 طالبا بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، حيث تأتي المبادرة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بحسب بيان، أنّ المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وذلك بـ29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار، أنّه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كارت متابعة للطلاب

‏وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنّه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت إلى زيادة الفرق الطبية لتصبح 2400 فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد «ممرضة، فني معمل، وإداري»، وجرى تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، وتدريبهم على معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد أنّه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل بالمبادرة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنّ المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقدّم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات، التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن 106 للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.