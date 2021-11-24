فحص 6 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 6 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عنه، أنّ المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في 29 ألفا و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أنّ المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

الكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية

وأضاف عبدالغفار، أنّ المبادرة تشهد إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تحويل الحالات المصابة إلى عيادات التأمين الصحي

‏وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّ الحالات المصابة بأي من الأمراض التي تشملها المبادرة، يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على البيانات الخاصة بهم، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار، من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

ولفت عبدالغفار، إلى زيادة الفرق الطبية لتصبح 2400 فريق طبي بالمبادرة، ويتكون كل فريق من 3 أفراد «ممرضة، فني معمل، وإداري»، جرى تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، وعلى معايير مكافحة العدوى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأكد المتحدث باسم الصحة، أنّ الوزارة تتخذ ما يلزم من إجراءات احترازية ووقائية خلال العمل بالمبادرة، في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقدّم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات، التوعية للطلاب بكيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن 106 للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.