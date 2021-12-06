«معلومات الوزراء»: مصر تتقدم 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقدّم مصر 20 مركزًا في مؤشر السياسة المناخية، لتحتل المرتبة 29 في العام 2022، مقارنة بالمرتبة 49 في العام 2021، كما تقدّمت مصر في مؤشر استخدام الطاقة، لتحتل المرتبة 12 في العام 2022، مقارنة بالمرتبة 14 في العام 2021، لتتواصل بذلك النجاحات الدولية لمصر في مجال مكافحة التغير المناخي، تكليلا للجهود المبذولة من الدولة المصرية للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

رصد المؤشرات الدولية والعالمية

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنّه رصد وتابع ترتيب مصر في «مؤشر أداء تغير المناخ» الصادر عن مؤسسة «جيرمان ووتش» في نوفمبر 2021، في إطار رصده للمؤشرات الدولية والعالمية، التي تتناول وضع مصر في مختلف المجالات، حيث جاءت مصر في المرتبة 21 خلال 2022 مسجلة 59.83 نقطة، مقارنة بالمرتبة 22 خلال عام 2021 بـ54.33 نقطة.

مؤشر أداء تغير المناخ

يذكر أنّ منهجية مؤشر أداء تغير المناخ تقوم على 4 محاور رئيسية، تضم 14 مؤشرا فرعيا، حيث يضم المؤشر 64 دولة على مستوى العالم، وتتراوح معدل النقاط بين (0 الأقل، 100 الأفضل).