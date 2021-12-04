«قناة السويس» ينضم إلى البنوك المعلنة عن موقفها من قرار مجلس الوزراء

انضم بنك قناة السويس إلى قائمة البنوك المحلية التي أدلت بتصريحات إلى «الوطن»، مؤكدةً أو نافية تلقي العاملين بها للقاح فيروس كورونا، وذلك في إطار تعليقات البنوك المصرية على موقفها من تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع دخول الموظفين مقرات العمل الحكومية بدءاً من منتصف نوفمبر الماضي دون شهادة تؤكد تلقيهم اللقاح، وكذلك بالنسبة للمواطنين بداية من أول ديسمبر 2021.

«رفاعي»: نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل البنك للحفاظ على صحة العاملين والمواطنين

من جانبه، قال حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إنَّ حوالي 90% من العاملين بالبنك تلقوا اللقاح بالفعل، وذلك من خلال مبادرة البنك المركزي.

وأضاف «رفاعي»، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل مصرفه للحفاظ على العاملين، وكذلك داخل الفروع مع العملاء، مؤكداً أنَّه لا يسمح لأي عميل بالدخول إلى الفرع دون ارتداء الكمامة.

عدد من البنوك المحلية يعلن موقفه من قرار مجلس الوزراء

وكانت قيادات مصرفية ورؤساء عدة بنوك قد صرحوا لـ«الوطن»، عن موقفهم من قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم دخول العاملين أو الموظفين إلى مقرات العمل إلا بعد التأكد من تلقيهم للقاح كورونا، وذلك بدءاً من منتصف نوفمبر 2021.

من جانبه، أكد طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك سايب، على حصول أكثر من 90% من العاملين بالمصرف على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

فيما نفت ميرفت سلطان، رئيس بنك التنمية الصناعية، تطبيق القرار على العاملين بكافة فروع مصرفها بعد، مؤكدةً استكمال تلقيهم للقاح.

وصرح وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري العربي المصري، بصعوبة تطبيق قرار مجلس الوزراء على عملاء البنوك من الناحية القانونية، كاشفاً عن عدم تطبيق القرار على كافة العاملين بمصرفه حتى الآن.

بينما يرى الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، ضرورة الالتزام بالقواعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، وذلك للعاملين بالبنوك وكذلك العملاء أو المتعاملين، مشيراً إلى ظهور فيروس جديد متحور من كورونا لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهته.

اتحاد بنوك مصر: السماح بدخول العملاء الفروع بدون شهادة تلقي اللقاح

وكان اتحاد بنوك مصر، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن السماح بدخول العملاء لفروع البنوك بدون شهادة تفيد تلقيهم للقاح المضاد لـ فيروس كوفيد-19، وذلك حتى وقت الإعلان، حيث أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أنَّ اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة الطبية شرط رئيسي لدخول المتعاملين فروع البنوك المحلية.

كذلك، وجَّه بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، رسالة إلى عملائه تفيد بأنه لا يزال مسموح لهم الدخول إلى كافة فروع البنك دون الحاجة إلى تقديم شهادة تلقي اللقاح، بشرط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة الطبية.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت في منتصف أكتوبر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، ليتم الإعلان عن الآتي:

- عدم السماح للموظفين غير متلقي لقاح كورونا، بدخول مقرات العمل والمنشآت الحكومية، وذلك اعتباراً من منتصف نوفمبر 2021.

- تطبيق القرار على المواطنين بداية من أول ديسمبر 2021، في ظل سعي الدولة المصرية لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره.