«معلومات تغير المناخ» يوجه نصائح للمزارعين بشأن موجة الأمطار والأتربة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة بوزارة الزراعة أخبار الطقس من الأحد وحتى الجمعة، التي تتسم بالاضطراب المناخي في العديد من المناطق، وسقوط أمطار في عدد من المحافظات الساحلية، ونشاط للرياح وتراجع تكوّن الشبورة المائية الصباحية.

انخفاض في درجة الحرارة

أكّد أنَّ أخبار الطقس هذا الأسبوع فيما يتعلق بدرجات الحرارة تشير إلى الاستمرار في انخفاض درجة الحرارة بشكل عام كما تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض أكثر خلال نصف الأسبوع الثاني، كما يكون الطقس شديد البرودة ليلاً في بعض المناطق مثل وسط سيناء ومرتفعاتها الجنوبية إضافة لأجزاء من وسط الجمهورية وبعض المناطق الصحراوية والجبلية ويكون بارد على أغلب المناطق.

فرص لهطول الأمطار ورياح تصل للعاصفة

وأشار «فهيم»، إلى أن فرص هطول الأمطار مهيئة على مناطق متفرقة من مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا خلال يومي الأحد والاثنين، وقد تتجدد فرص الأمطار مرة أخرى على بعض المناطق الشمالية خلال يومي الأربعاء والخميس، وقد تغزر أحيانًا وتُصحب بالرعد خاصًة بالمناطق الساحلية.

وأوضح أنَّ هذا الأسبوع يتميز بنشاط الرياح على مناطق مختلفة من الجمهورية خلال فترات متباينة، حيث زاد نشاط الرياح مساء السبت على مناطق غرب الجمهورية مصحوبة بإثارة للرمال ويمتد ذلك تدريجيًا يوم الأحد إلى باقي المناطق الشمالية امتدادًا إلى شمال الصعيد.

وتعتدل الرياح خلال يوم الاثنين، كما يزداد نشاطها مرة أخرى على مناطق واسعة من الجمهورية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء مع إثارة واسعة للرمال قد تصل لمستوى العاصفة ببعض المناطق الشمالية، وتتجه نحو الاعتدال مرة أخرى بنهاية الأسبوع.

وفيما يتعلق بالشبورة الصباحية التي زادت كثافتها الأسبوع الماضي، إلا أن فرص تكون الشبورة المائية سوف تتراجع صباحاً هذا الأسبوع بسبب الحركة المستمرة للرياح وانخفاض الحرارة.

أهم الاحتياطات الزراعية

أكّد «فهيم»، ضرورة التوقف عن إجراء أي رش يومي الثلاثاء والأربعاء، كما تزداد الرياح المحملة بالأتربة يوم الأربعاء وعليه يجب التأكّد من أحكام الأربطة على الصور والأنفاق البلاستيكية فى مناطق غرب الجمهورية والساحل الشمالي، مع الحفاظ على المزارع المفتوحة للدواجن من الأتربة، وإجراء كل العمليات الزراعية مثل الري وغيرها لكل المحاصيل.