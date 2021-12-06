انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي بمشاركة جامعات دولية الأربعاء

تنظم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الأربعاء المقبل، فعاليات النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) بعنوان «رؤية المستقبل»، خلال الفترة من 8 ديسمبر الجاري، حتى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة لفيف من دول العالم العربي و الإسلامى، تزامنا مع استضافة مصر الدورة 14 للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذلك الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة.

التعليم العالي : المنتدى سيناقش موضوعات تأهيل الشباب

وقال الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المنتدى سيتناول العديد من المحاور الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها موضوعات مستقبل العمل وتأهيل وإعداد الشباب الباحثين لمختلف وظائف المستقبل مع احتياجات سوق العمل الدولية والمحلية في ظل استمرار جائحة كورونا، وكذلك مناقشة التغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة.

ووفقا لبيان صحفي، أكد «عبدالغفار»، أن المنتدى يناقش جاهزية مؤسسات التعليم العالي للثورة الصناعية، موضحاً مشاركة العديد من الجامعات العالمية المرموقة وكذلك الجهات والمنظمات الدولية، أبرزها جامعات هارفارد، وجورج واشنطن، وولاية أريزونا، وتشابمان، وفيرجينيا، وجامعة سابينزا روما بإيطاليا، ومعهد بوسطن العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة لينكولن بإنجلترا، وكذلك الكلية الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة، وجامعة سيبيو برومانيا،وجامعة بوتسدام الألمانية، وجامعتى كيبيك وويندسور بكندا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الدولية و المنظمات و المتمثلة في اليونسكو، والإيسيسكو، وكذلك البنك الدولى، والماجنا كارتا،والمجلس الوطنى للتقويم والاعتماد ، ومنظمة لبناء المهارات والقدرات، وكذلك الناشر العالمى .

جامعات «جورج واشنطن، وهارفارد، وولاية أريزونا، وفيرجينيا، وتشابمان» أبرز المشاركين

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي والمدير التنفيذي للمنتدى، أن المنتدى سيتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة سواء من خلال ندوات أو ورش عمل أو حلقات نقاشية وكذلك محاضرات علمية.