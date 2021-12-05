التعليم العالي: بروتوكولات علاج كورونا تعمل بصورة جيدة ونحدثها دوريا

أكد الدكتور محمد الشناوي، عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا «كوفيد 19»، تعمل بكفاءة عالية وممتازة في التعامل مع كورونا، وأنه لا يوجد أي مشاكل بشأنها حتى الآن، لافتًا إلى أنه يجرى العمل على تحديثها دوريًا بالتنسيق مع الجهات العلمية سواء باللجان التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة الصحة المصرية، مؤكدًا على التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد 19».

البحوث الإكلينيكية: جميع التطعيمات ذو أثر إيجابي على فيروس كورونا

وأضاف عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا تحت الملاحظة والمراقبة الدقيقة.

وتابع الشناوي، أن المعامل البحثية المختلفة بمختلف الجامعات والمراكز البحثية تراقب وترصد أي متغيرات بشان الفيروس بمختلف المحافظات، مؤكداً أن الدراسات العلمية والبحثية تسير بصورة جيدة بالجامعات، وأن البحث العلمي يسير بصورة إيجابية ومتميزة في مختلف المناحي.

التعليم العالي: المعامل البحثية تراقب وترصد أي متغيرات بشأن الفيروس لمواجهته

وأوضح عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك 1623 بحث علمي منشور في مجالات علمية دورية عن جائحة كورونا، منذ الإعلان عن جائحة فيروس كورونا.

وأشار الشناوي، إلى أن الأبحاث العلمي المنشورة منها ماهو عن الدراسات الإكلينيكية، ومنها ماهو دراسة لمعرفة أثر الفيروس على المناحي الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الشناوي، أن جميع التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19»، تعمل بكفاءة عالية تجاه فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر من الدول المتميزة التي تتوافر بها جميع التطعيمات ضد كورونا.